Deutscher Städtetag mahnt zu Sparsamkeit beim Trinkwasser

Berlin: Angesichts des trockenen Frühlings ruft der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, Dedy, zur Sparsamkeit im Umgang mit Trinkwasser auf. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte er, der Klimawandel sei mehr und mehr spürbar. Deshalb sei effiziente Wassernutzung in der Stadt, in der Landwirtschaft und der Industrie entscheidend, so Dedy. Bei einer langanhaltenden Dürre könne es regional zu Herausforderungen kommen. Aktuell gibt es laut Dedy aber keinen Grund zur Sorge. Die Trinkwasserversorgung für die Menschen sei sicher.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.04.2025 06:00 Uhr