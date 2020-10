Deutscher Städtetag kritisiert Warnstreiks im öffentlichen Dienst

Krankenhäuser sehen sich besser auf hohe Corona-Zahlen eingestellt als im Frühjahr

München: Die Krankenhäuser in Deutschland sind nach Einschätzung der deutschen Krankenhausgesellschaft besser auf einen starken Anstieg von Covid-19-Erkrankungen eingestellt als noch im Frühjahr. Ihr Präsident Gaß sagte dem BR, es gebe mittlerweile rund 40.000 Intensivbetten. Außerdem seien die Kliniken besser vernetzt als am Anfang der Pandemie, so dass Patienten in Häuser mit freien Intensivbetten verlegt werden könnten. Auch das medizinische Personal sei weitergebildet worden. Es gebe allerdings immer noch zu wenig Intensiv-Pflegekräfte, so der Präsident der Krankenhausgesellschaft. Finanziell gesehen, rechnet Gaß damit, dass die Kliniken bald wieder Hilfen des Bundes brauchen. Denn in absehbarer Zeit müsse die Behandlung von Regelpatienten abgesagt werden, um wieder Betten für Covid-19-Fälle freizuhalten.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 19.10.2020 09:15 Uhr