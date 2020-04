Deutscher Städtetag fürchtet Belastungen der Kommunen von über 15 Milliarden Euro

Nachrichtenarchiv - 26.04.2020 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Deutsche Städtetag fürchtet immense Belastungen der Kommunen durch die Corona-Krise. Städtetags-Präsident Jung sagte der "Welt am Sonntag", schon heute zeichne sich ab, dass die Städte und Gemeinden mit mehr als 15 Milliarden Euro belastet würden. Hohe Einbußen seien vor allem bei der Gewerbesteuer zu erwarten, der wichtigsten kommunalen Steuer. Aber auch höhere Ausgaben infolge der Pandemie werde es geben. Die Bertelsmann-Stiftung geht sogar von noch höheren Fehlbeträgen aus. Bei einem Rückgang der Wirtschaftsleistung von 5,7 Prozent - so wie einst in der Finanzkrise - würden den Kommunen allein durch die fehlenden Steuereinnahmen 13 Milliarden Euro entgehen. Bei einem Einbruch um 20 Prozent, wie ihn das Münchner Ifo-Institut prognostiziert, wären es sogar 46 Milliarden Euro.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 26.04.2020 01:00 Uhr