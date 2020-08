Deutscher Städtetag fordert Ausweitung der Corona-Tests für Reiserückkehrer

Nachrichtenarchiv - 22.08.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Europaweit steigen die Corona-Neuinfektionen wieder stärker an. Vor allem Reiserückkehrer sorgen in Deutschland weiter für ein deutliches Plus der Corona-Zahlen. Der Deutsche Städtetag fordert deshalb eine Ausweitung der Corona-Tests. Hauptgeschäftsführer Dedy hat darauf verwiesen, dass man sich bisher stark auf Flughäfen konzentriere. Doch gerade beim Auslandsverkehr mit der Bahn, mit Flixbus oder dem Auto sei noch eine Lücke zu füllen. Das Test-Angebot dort müsse verstärkt werden, so Dedy. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet hat derweil gefordert, dass die Reiserückkehrer aus Risikogebieten ihre Corona-Tests in Zukunft selbst bezahlen. Die Kosten sollten mittelfristig ähnlich wie Flughafengebühren auf den Reisepreis aufgeschlagen werden, sagte Laschet den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Es sei auf Dauer nicht akzeptabel, dass dies die Allgemeinheit bezahlt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.08.2020 06:00 Uhr