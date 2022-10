Deutscher Städte- und Gemeindebund fordert volle Kostenübernahme durch den Bund für Geflüchtete

G7-Staaten werfen Putin weitere Kriegsverbrechen vor

Berlin: Die G7-Staats- und Regierungschefs werfen dem russischen Präsidenten Putin neue Kriegsverbrechen vor. Nach einer Videokonferenz erklärten sie, man werde den Kremlchef zur Verantwortung ziehen. Anlass sind die jüngsten Raketenangriffe auf viele ukrainische Städte seit gestern. Gleichzeitig sicherten die führenden demokratischen Wirtschaftsmächte dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj weitere finanzielle, humanitäre und militärische Hilfe zu. Selenskyj war bei dem Treffen zugeschaltet. - Die NATO will angesichts des mutmaßlichen Sabotageakts auf die Gaspipelines in der Ostsee ihre Präsenz in der Region ausweiten. Generalsekretär Stoltenberg kündigte an, die Zahl der Schiffe in Nord- und Ostsee auf mehr als 30 zu verdoppeln. Zudem betonte er, dass die NATO mit Rüstungsunternehmen über eine Erhöhung der Waffenproduktion sprechen werde.

