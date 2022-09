Deutscher Städte- und Gemeindebund fordert Energiepreisbremse

Nachrichtenarchiv - 17.09.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Deutsche Städte- und Gemeindebund hat eine milliardenschwere Gas- und Strompreisbremse gefordert. Hauptgeschäftsführer Landsberg sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", Russland führe einen Wirtschaftskrieg gegen Deutschland - deshalb brauche man jetzt die Bazooka. Eine solche Maßnahme koste viel Geld, das aber aus seiner Sicht gut angelegt wäre. Eine Rezession und hohe Arbeitslosigkeit seien genau das, was Russland wolle, betonte Landsberg. Die hohen Preise für Strom und Gas würden zur schweren Belastung für Menschen, Kommunen und Wirtschaft. In vielen Bereichen sei zudem das Einsparpotenzial gering - etwa bei Krankenhäusern, Pflegeheimen, Schulen und Kindergärten. Unterdessen fordert der Verband kommunaler Unternehmen einen Rettungsschirm, um die Stadtwerke unterstützen zu können. So könnten Zahlungsschwierigkeiten abgewendet werden, erklärte der Dachverband in der Mediengruppe Bayern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.09.2022 06:00 Uhr