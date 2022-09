Deutscher Städte- und Gemeindebund fordert Energiepreisbremse

Nachrichtenarchiv - 17.09.2022 06:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Kommunen fordern vom Bund eine milliardenschwere Gas- und Strompreisbremse. Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Landsberg, sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", es gelte Rezession und Massenarbeitslosigkeit abzuwenden. Das Geld werde gut angelegt, so Landsberg. Ein Ende der Strom- und Gaspreisexplosion sei nicht abzusehen. Und das Einsparpotential ist aus seiner Sicht in manchen Bereichen gering - etwa bei Krankenhäusern, Schulen oder Kitas. Der Städte- und Gemeindebund spricht sich auch für länger Laufzeiten der verbliebenen Atom- und Kohlekraftwerke aus. Der Ministerpräsident von Niedersachsen, Weil, schlägt einen Energie-Festpreis für Privathaushalte vor. Er sagte der Deutschen Presse-Agentur, der Staat könne bestimmte Menge an Energie zu einem bezahlbaren Preis garantieren.

17.09.2022 06:15 Uhr