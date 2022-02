Deutscher Städte- und Gemeindebund begrüßt Corona-Lockerungen

Nachrichtenarchiv - 16.02.2022 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bonn: Der Deutsche Städte- und Gemeindebund begrüßt die geplanten Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen. Die Welle habe ihren Höhepunkt erreicht, insofern seien Öffnungsmaßnahmen nun richtig, sagte Hauptgeschäftsführer Landsberg bei "Phoenix". Gleichzeitig warnte er aber vor leichtsinnigen Schritten. Die Inzidenzen seien vielerorts noch so hoch, dass ein sogenannter "Freedom Day" nicht verantwortbar wäre. Auch die Maskenpflicht muss nach den Worten Landsbergs dort, wo kein Abstand gehalten werden kann, beibehalten werden. Bund und Länder wollen am Nachmittag über den weiteren Kurs in der Corona-Politik beraten. Unter anderem geht es um die Frage, ob bis zum 20. März alle tiefergehenden Corona-Maßnahmen in drei Stufen aufgehoben werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.02.2022 13:00 Uhr