Deutscher Spendenrat: Zahl der Spender geht zurück

Berlin: Immer weniger Menschen in Deutschland spenden für einen guten Zweck. Laut dem Deutschen Spendenrat waren es heuer 14 Millionen und damit zwei Millionen Menschen weniger als letztes Jahr. Geschäftsführer Wulff sagte, am meisten hätten die über-70-jährigen gegeben. Hoffnung bereite ihm, so Wulff, dass dieses Jahr mehr Menschen im Alter zwischen 30 und 40 gespendet hätten. Insgesamt bewertete er die eingesammelte Summe von insgesamt fünf Milliarden Euro als sehr gut, auch wenn sie nicht an die Rekordergebnisse der beiden Vorjahre heranreiche.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.12.2023 11:00 Uhr