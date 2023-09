Deutscher Schauspielpreis geht an Liv Lisa Fries und Gerhard Liebmann

Berlin: Der Deutsche Schauspielpreis geht heuer an die Darsteller Liv Lisa Fries und Gerhard Liebmann. Das hat der Bundesverband Schauspiel am späten Abend bekannt gegeben. Fries erhält eine Auszeichnung für ihre Hauptrolle als Charlotte Ritter in der vierten Staffel der preisgekrönten Serie "Babylon Berlin". Liebmann bekommt den Preis als Hauptdarsteller in dem Film "Eismayer". Dort spielt er einen Vizeleutnant, der als härtester Ausbilder des österreichischen Militärs gilt und sich in einen jungen Soldaten verliebt. Der Ehrenpreis für das Lebenswerk geht an die Schauspielerin Thekla Carola Wied, die in den 80er Jahren in der ZDF-Serie "Ich heirate eine Familie" zu sehen war. Der Name der 79-Jährigen sei mit dem deutschen Fernsehen verwoben wie nur wenig andere, hieß es in der Jurybegründung.

