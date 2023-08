Deutscher Richterbund kritisiert Ampel-Gesetzgebung

Berlin: Die Bundesregierung sieht sich mit dem Vorwurf konfrontiert, neue Gesetze nicht sorgfältig genug auszuarbeiten. Der Deutsche Richterbund DRB kritisiert, in den vergangenen Monaten und Jahren seien immer wieder Gesetze im "Hauruckverfahren" beschlossen worden, die handwerkliche Fehler, Regelungslücken oder Widersprüchlichkeiten aufgewiesen hätten. Das mache den Gerichten die Arbeit nicht leichter. Laut DRB-Bundesgeschäftsführer Rebehn gibt es außerdem zu wenig Beteiligungsmöglichkeiten für Verbände in Gesetzgebungsverfahren. Normalerweise bekämen sie Gelegenheit zur Stellungnahme, etwa um auf Probleme bei der Umsetzung oder Regelungslücken hinzuweisen. Die Ampelkoalition, so Rebehn weiter, solle der Quaslitätskontrolle bei neuen Gesetzen wieder mehr Raum geben.

