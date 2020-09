Deutscher Richterbund beklagt Überlastung der Justiz

Deutscher Arbeitsmarkt stabilisiert sich nach Corona-Einbruch weiter

Berlin: Die Corona-Krise hat sich im August kaum auf die Arbeitslosenzahlen in Deutschland ausgewirkt. Die Arbeitslosigkeit ist im Vergleich zum Juli um 45.000 auf 2,95 Millionen gestiegen. Das entspricht einer Quote von 6,4 Prozent. Laut Bundesagentur für Arbeit handelt es sich um den im Spätsommer üblichen Anstieg. Agentur-Chef Scheele sagte, dennoch seien die Auswirkungen der Pandemie auf den Arbeitsmarkt deutlich sichtbar. Es sei aber die Kurzarbeit, die sich als Stabilisator auswirke. Nach vorläufigen Daten bezogen laut BA im Juni 5,36 Millionen Arbeitnehmer Kurzarbeitergeld. - In Bayern waren im August rund 308.000 Menschen arbeitslos - rund 12.000 Mehr als im Vormonat. Die Quote liegt bei 4,1 Prozent. Auch hier sieht die Nürnberger Behörde kein coronabedingtes Plus der Arbeitslosigkeit. Viele Schul- und Studienabgänger hätten sich vorübergehend arbeitslos gemeldet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.09.2020 11:00 Uhr