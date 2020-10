Deutscher Reinhard Genzel erhält Physik-Nobelpreis

Stockholm: Der Physik-Nobelpreis 2020 geht unter anderem an den deutschen Forscher Reinhard Genzel. Zusammen mit dem Briten Roger Penrose und der US-Amerikanerin Andrea Ghez wird er für seine Forschung zu Schwarzen Löchern geehrt. Das hat die Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm bekannt gegeben. Genzel ist seit 1986 Direktor und Wissenschaftliches Mitglied am Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik in Garching; zudem lehrt er an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Seit 1999 ist der 68-jährige ordentlicher Professor an der University of California in Berkeley. Andrea Ghez ist die vierte Frau, die einen Physiknobelpreis bekommt. Sie sagte, sie wolle die Bedeutung der Wissenschaft für die Menschheit untersterichen und mehr Frauen für ihr Fachgebiet inspirieren.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.10.2020 13:00 Uhr