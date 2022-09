Deutscher Radiopreis wird verliehen

Union bekräftigt Kritik an Neufassung des Infektionsschutzgesetzes

Berlin: Unmittelbar vor der Abstimmung im Bundestag über eine Neufassung des Infektionsschutzgesetzes hat die Union ihre Kritik daran bekräftigt. Bayerns Ministerpräsident Söder machte am Abend in der ARD deutlich, dass er den Gesetzesentwurf der Ampelkoalition für überzogen hält. Man sei in einer anderen Phase der Pandemie. Diese Diskussion um Absperren, Zusperren und Verbieten habe jetzt ein Ende, so Söder. Die Unionsfraktion hat unterdessen einen Entschließungsantrag ausgearbeitet, der heute in den Bundestag eingebracht werden soll. Darin fordert sie unter anderem mehr bundesweit einheitliche Corona-Regeln. Das neue Infektionsschutzgesetz sieht unter anderem vor, dass bundesweit eine FFP2-Maskenpflicht für den öffentlichen Fernverkehr und in Gesundheitseinrichtungen gelten soll. Vor dem Besuch von Pflegeheimen oder Kliniken muss ein negativer Corona-Test vorgelegt werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.09.2022 07:00 Uhr