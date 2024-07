Deutscher Podcast-Preis geht unter anderem an BR-Produktion "Telephobia"

Berlin: Der Deutsche Podcast Preis ist am Abend in Berlin verliehen worden. Sechs Auszeichnungen wurden von einer Jury bestimmt - in fünf weiteren gab es eine Online-Abstimmung. In der Kategorie "Bestes Gespräch" wurde der Bayern2-Podcast "Telephobia - dieser eine Anruf" ausgezeichnet. - Der Deutsche Podcast Preis wurde heuer zum fünften Mal vergeben und prämiert nach Angaben der Jury die besten Podcastformate einer bunten Szene.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.07.2024 11:45 Uhr