Deutscher Pflegerat kritisiert Pflegebonus

Berlin: Der Deutsche Pflegerat hat die Pläne der Ampelregierung kritisiert, den Pflegebonus nur an einen begrenzten Kreis von Pflegekräften zu zahlen. Dies führe zu Ungerechtigkeit und Unfrieden in der Berufsgruppe, sagte die Präsidentin des Rates, Vogler. Es sei den Mitarbeitern nicht damit gedient, wenn sie immer nur Brotkrumen hingeworfen bekämen und dann dafür danke sagen müssten. Stattdessen forderte Vogler eine gerechte Bezahlung, etwa dadurch, dass die Lohnsteuer erlassen werde. Vogler verlangte zudem ein Einstiegsgehalt von 4.000 Euro für Pflegekräfte. Der Durchschnittslohn in Deutschland liegt derzeit bei knapp 4.000 Euro brutto.

Quelle: BR24 Nachrichten, 06.01.2022 14:45 Uhr