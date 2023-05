Deutscher Pflegerat kritisiert geplantes Pflegeentlastungsgesetz

Kurzmeldung ein/ausklappen Musikfans in aller Welt trauern um Tina Turner

Zürich: Musikfans in aller Welt trauern um Tina Turner. Die Rocksängerin starb im Alter von 83 Jahren nach langer Krankheit in ihrem Haus in Küsnacht bei Zürich. Dort hatte sie rund drei Jahrzehnte gelebt. Tina Turner feierte ihre ersten Erfolge in den 60er Jahren zusammen mit ihrem damaligen Mann Ike. Mit Hits wie "Nutbush City Limits" und "Proud Mary" tourten die beiden als "Ike and Tina Turner-Revue". Nach der Trennung von Ike gelang ihr Mitte der 80er Jahre ein Comeback mit dem Album "Private Dancer". Damit wurde sie zur Musiklegende. Ihre Lebensgeschichte wurde als Film und Musical umgesetzt. Musiker wie Mick Jagger, Mariah Carey und Alicia Keys würdigten Tina Turner als Inspiration.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.05.2023 08:00 Uhr