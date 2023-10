Deutscher Ostseeküste steht schwere Sturmflut bevor

Kiel: An Teilen der deutschen Ostseeküste müssen sich die Menschen auf eine schwere Sturmflut einstellen. Betroffen sind Schleswig Holstein und das westliche Mecklenburg-Vorpommern. Wie das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie mitgeteilt hat, wird der höchste Wasserstand in Schleswig-Holstein in der Flensburger Förde erwartet - mit bis zu zwei Metern über dem Normalwert. In niedrig gelegenen Bereichen mehrerer Städte drohen Überschwemmungen. Für Lübeck und Flensburg gab das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe Warnungen vor Hochwasser heraus. Der Deutsche Wetterdienst warnte zudem vor umstürzenden Bäumen. Auch Dänemark und Schweden sind betroffen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.10.2023 06:00 Uhr