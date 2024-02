Deutscher Nationalpreis geht an Pianist Igor Levit

Hamburg: Der Deutsche Nationalpreis geht heuer an den Pianisten Igor Levit. Nach Angaben der Deutschen Nationalstiftung bekommt der 36-Jährige die Auszeichnung für seinen "entschlossenen Einsatz gegen Antisemitismus sowie sein großes politisches und gesellschaftliches Engagement". Zugleich wolle man damit zum Ausdruck bringen, dass Jüdinnen und Juden ein geschätzter und unentbehrlicher Teil der deutschen Nation seien. Der in der Russland geborene Levit gibt weltweit Klavierkonzerte und ist Professor an der Musikhochschule Hannover. Er positionierte sich in der Vergangenheit immer wieder gegen Extremismus, für den Klimaschutz und zuletzt auch für Solidarität mit der Ukraine. Der Deutsche Nationalpreis ist mit 30.000 Euro dotiert.

