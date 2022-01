Deutscher Marinechef räumt Posten wegen Ukraine-Äußerungen

Nachrichtenarchiv - 22.01.2022 21:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der deutsche Marinechef, Vizeadmiral Schönbach, wird von seinem Posten entbunden. Das hat das ARD-Hauptstadtstudio am Abend erfahren. Schönbach habe um seine Entlassung gebeten, das Verteidigungsministerium akzeptierte das Angebot. Anlass sind Schönbachs Äußerungen bei einem Auftritt in Indien. Dort hatte er die Auffassung vertreten, dass die Ukraine sich keine Hoffnungen auf eine Rückgabe der Halbinsel Krim von Russland machen könne. Die Krim sei "weg, sie wird nicht wiederkommen", so Schönbach wörtlich. Außerdem bezweifelte er, dass sich Russland im aktuellen Konflikt ukrainisches Territorium aneignen wolle. Die Regierung in Kiew reagierte empört. Sie bestellte die deutsche Botschafterin ins Außenministerium ein und sprach von "unannehmbaren Äußerungen" des Oberkommandierenden der deutschen Kriegsmarine.

Quelle: BR24 Nachrichten, 22.01.2022 21:45 Uhr