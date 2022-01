Deutscher Marine-Chef tritt nach umstrittenen Ukraine-Äußerungen zurück

Nachrichtenarchiv - 22.01.2022 22:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nach umstrittenen Äußerungen über den Ukraine-Konflikt und Russlands Präsident Putin wird der deutsche Marinechef Schönbach abgelöst. Vizeadmiral Schönbach habe seinen Rücktritt angeboten, teilte das Verteidigungsministerium am Abend mit. Man habe den Rücktritt akzeptiert. Schönbach hatte bei einem Auftritt in Indien Verständnis für das russische Verhalten gezeigt. Präsident Putin gehe es um Respekt auf Augenhöhe - und diesen Respekt könne man ihm entgegenbringen. Der Vorwurf, Russland plane eine Aneignung von ukrainischem Territorium, sei Nonsens, so Schönbach weiter. Inzwischen hat er sich von diesen Äußerungen distanziert. Sie seien falsch und unbedacht gewesen, so Schönbach auf Twitter. Die Regierung in Kiew zeigte sich empört über Schönbach und bestellte die deutsche Botschafterin ins ukrainische Außenministerium ein. Die Äußerungen seien unannehmbar, hieß es in Kiew.

Quelle: BR24 Nachrichten, 22.01.2022 22:15 Uhr