Deutscher Leitindex Dax setzt Rekordjagd fort

Ex-Verfassungsschutzpräsident Maaßen kandidiert für den Bundestag

Erfurt: Der frühere Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Maaßen, will im September für die CDU in den Bundestag einziehen. Er strebt nach eigenen Worten eine Kandidatur im Wahlkreis 196 in Südthüringen an. Dort war vor vier Jahren der mittlerweile aus der Partei ausgetretene Mark Hauptmann gewählt worden, gegen den in der Maskenaffäre der Union ein Ermittlungsverfahren läuft. Das letzte Wort bei der Kandidatenauswahl hat die Wahlkreisversammlung, für die es aber noch keinen Termin gibt. Als Verfassungsschutzpräsident war Maaßen seinerzeit massiv in die Kritik geraten, weil er öffentlich bezweifelt hatte, dass es nach der Tötung eines Deutschen in Chemnitz zu Hetzjagden auf Ausländer kam. Im November 2018 hatte ihn Bundesinnenminister Seehofer in den einstweiligen Ruhestand versetzt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.04.2021 20:00 Uhr