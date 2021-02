Deutscher Lehrerverband warnt vor schnellen Schulöffnungen

Nachrichtenarchiv - 07.02.2021 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Deutsche Lehrerverband warnt vor bundesweit einheitlichen Schulöffnungen. Verbandspräsident Meidinger sagte der Tageszeitung "Welt", Bildungseinrichtungen sollten nur stufenweise in den Wechselbetrieb zurückkehren und in halbierten Gruppen mit Mindestabstand unterrichten. Es brauche einen Hygienestufenplan, der sich an regionalen Inzidenzen orientiere und klar regele, welcher Schulbetrieb möglich sei. Meidinger fordert zudem eine frühe Impfung von Lehrern, regelmäßige Schnelltests und Raumluftfilteranlagen in allen nicht richtig belüftbaren Klassenzimmern. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig sagte am Abend im ZDF, die Öffnung von Schulen und Kitas habe Priorität. Und wörtlich fügte sie hinzu: "Wir haben den Kindern und den Familien enorm viel zugemutet in den letzten Monaten."

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.02.2021 20:00 Uhr