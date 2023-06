Deutscher Lehrerverband fordert mehr Hitzeschutz

Kurzmeldung ein/ausklappen Lauterbach will Qualitätsstandards bei Krankenhausreform nicht aufweichen

Berlin: Bundesgesundheitsminister Lauterbach berät heute mit den Ländern über die Eckpunkte der geplanten Krankenhausreform. Einig sind sich beide Seiten, dass Krankenhäuser in Zukunft anders finanziert werden sollen - Streit gibt es aber wegen der vorgesehenen Einteilung der Kliniken in drei Qualitätslevel. Anders als die Länder will Lauterbach an diesem Punkt festhalten: Im Morgenmagazin von ARD und ZDF sagte er, der Bund verfüge über die Daten zur Qualität von Operationen und Behandlungen in den jeweiligen Kliniken - und es sei ethisch sehr problematisch, diese nicht herauszugeben. Zur Not könne der Bund die Daten auch ohne Einigung mit den Ländern zur Verfügung stellen, so Lauterbach weiter.

