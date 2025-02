Deutscher Kulturrat sieht Förderung nach Bundestagswahl in Gefahr

Berlin: Der Deutsche Kulturrat befürchtet nach der Bundestagswahl massive Einsparungen bei der staatlichen Kulturförderung. Geschäftsführer Olaf Zimmermann sagte der "Augsburger Allgemeinen", Sparvorgaben zerstörten Kulturstrukturen und letztendlich den Zusammenhalt zwischen Politik und Kultur. Er bedauert, dass dieses Thema im Wahlkampf nicht vorkommt. Es sei nicht so, dass beim Kanzlerduell von Merz und Scholz Kulturpolitik auch nur eine einzige Sekunde eine Rolle gespielt hätte, sagte Zimmermann. Dabei sei diese auch in der Migrationsdebatte ein wichtiger Faktor. Man könne über das Thema Integration nicht vernünftig sprechen, wenn man nicht über Kultur rede – über gemeinsame kulturelle Werte und Unterschiede, so Zimmermann.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.02.2025 04:00 Uhr