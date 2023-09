Deutscher Kabarettpreis 2023 geht an Luise Kinseher

Nürnberg: Der Deutsche Kabarettpreis geht in diesem Jahr an Luise Kinseher. Das teilte das Nürnberger Burgtheater mit, das den Preis vergibt. Kinseher sei eine Kabarettistin mit vielen Gesichtern und Bühnenpersönlichkeiten, heißt es in der Begründung. Die gebürtige Niederbayerin trat unter anderem als Fastenpredigerin "Mama Bavaria" am Nockherberg in München auf. Der Deutsche Kabarettpreis wird von der Stadt Nürnberg gestiftet und ist mit 6000 Euro dotiert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.09.2023 15:00 Uhr