Deutscher Industrie brechen Aufträge weg

Nachrichtenarchiv - 05.06.2020 12:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der deutschen Industrie sind infolge der Corona-Krise die Aufträge in Rekordtempo weggebrochen. Nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums gingen in den Betrieben im April fast 26 Prozent weniger Bestellungen ein als im Vormonat. Das ist der stärkste Rückgang seit Beginn der Statistik im Jahr 1991. Bereits im März hatte es einen starken Rückgang von 15 Prozent gegeben. Das Ministerium zeigte sich allerdings optimistisch, dass es künftig wieder etwas besser aussehen werde. Angesichts der allmählichen Lockerungen dürfte der Tiefpunkt der Industrierezession jetzt durchschritten sein, so das Wirtschaftsministerium.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 05.06.2020 12:15 Uhr