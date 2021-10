Deutscher in Türkei wegen Terrorpropaganda verurteilt

Nachrichtenarchiv - 13.10.2021 00:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kayseri: In der Türkei ist ein Mann aus Bochum wegen pro-kurdischer Terrorpropaganda zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Das Gericht in Kayseri sah es als erwiesen an, dass der 46-jährige Pizzabäcker auf Twitter Beiträge geteilt habe, in denen der Einmarsch türkischer Truppen in Nordsyrien kritisiert wurde. Er streitet ab, Eigentümer des von der Anklage zitierten Twitter-Accounts zu sein. Dem Urteil zufolge muss der Mann knapp zwei Jahre und zehn Monate ins Gefängnis. Es ist aber noch nicht rechtskräftig.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.10.2021 00:00 Uhr