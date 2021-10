Deutscher Hörbuchpreis für BR-Produktion "Saal 101"

Städte- und Gemeindebund plädiert für Ende der pandemischen Lage

Berlin: Der deutsche Städte- und Gemeindebund hält es für richtig, die pandemische Lage im November auslaufen zu lassen. Das sagte Hauptgeschäftsführer Landsberg der "Rheinischen Post". Das bedeute nicht, dass die Corona-Pandemie vorüber sei, sende aber ein wichtiges Signal an die Menschen und die Wirtschaft, so Landsberg. Berlins Regierender Bürgermeister Müller hält hingegen ein Ende ohne Übergangszeit für falsch. Dem RBB sprach er sich weiter für einen einheitlichen Rahmen bei den Schutzmaßnahmen aus. Den will offenbar auch Bundesgesundheitsminister Spahn. In einem Brief an die Spitzen der Ampel-Parteien soll Spahn vorgeschlagen haben, das Bundesinfektionsschutzgesetz so zu ändern, dass auch dann einheitliche Beschränkungen bleiben können, wenn die "epidemische Lage" nicht mehr in Kraft ist.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.10.2021 12:00 Uhr