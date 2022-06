Deutscher Handelsverband lehnt verschärftes Kartellrecht ab

Linke sieht Niedriglohnsektor durch Inflation stark belastet

Berlin: Nach Ansicht der Linken sind die Beschäftigten im Niedriglohnsektor besonders von der derzeitigen Inflation betroffen. In der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sprach Fraktionschef Bartsch von einem - so wörtlich - finanziellen Überlebenskampf und beklagte einen Inflationstsunami. Offensichtlich habe die Ampel-Koalition nicht die Dramatik begriffen. Jeder vierte Arbeitnehmer hierzulande, so Bartsch, verdiene weniger als 2500 Euro brutto im Monat in Vollzeit. Im Osten Deutschlands seien es sogar mehr als 40 Prozent. Millionen von Menschen hätten keinen Puffer mehr, um die Mehrkosten - insbesondere beim Tanken - auszugleichen, erklärte der Linken-Fraktionschef weiter. Er forderte deshalb zügig ein weiteres großes Entlastungspaket.

