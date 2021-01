Nachrichtenarchiv - 15.01.2021 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Gizeh: Die deutschen Handballer sind mit einem Kantersieg in die Weltmeisterschaft in Ägypten gestartet. In der Millionenstadt Gizeh unweit von Kairo schlug die DHB-Auswahl den Turnierneuling Uruguay mit 43:14. Es war der höchste deutsche Auftaktsieg bei einer Weltmeisterschaft seit 63 Jahren.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.01.2021 23:00 Uhr