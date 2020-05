Deutscher Gewerkschaftsbund feiert Tag der Arbeit im Netz

Nachrichtenarchiv - 01.05.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Zum ersten Mal seit über 70 Jahren wird der Deutsche Gewerkschaftsbund den Tag der Arbeit heute ohne Kundgebungen auf den Straßen begehen. Wegen der Einschränkungen durch das Coronavirus will der DGB stattdessen einen dreistündigen Livestream unter dem Motto "Solidarisch ist man nicht alleine" veranstalten. Auch die Gewerkschaften Verdi und IG Metall beteiligen sich an der Aktion, die um 11 Uhr beginnt. Im Vorfeld sagte DGB-Chef Hoffmann dem BR, er sehe Nachholbedarf beim Mindestlohn. Wegen der Corona-Krise wolle er außerdem für die - so wörtlich - "Helden der Arbeit" gute Löhne und anständige Arbeitsbedingungen vereinbaren.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.05.2020 06:00 Uhr