Deutscher Fußball trauert um Jürgen Grabowski

Nachrichtenarchiv - 11.03.2022 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Frankfurt am Main: Der deutsche Fußball trauert um Jürgen Grabowski. Der langjährige Nationalspieler und Weltmeister von 1974 ist im Alter von 77 Jahren gestorben. Grabowski war in den vergangenen Jahren gesundheitlich angeschlagen. Grabowski bestritt 44 Länderspiele für den DFB und 441 Partien für Eintracht Frankfurt. Der Deutschen Fußball-Bundes ehrte Grabowski mit einer Schweigeminute. Interimspräsident Koch sagte auf seinem Bundestag in Bonn, ein ganz Großer des deutschen Fußballs habe uns verlassen. Der DFB wählt im Laufe des Tages einen neuen Präsidenten. Für den Posten bewerben sich der FIFA-Funktionär Peters und der ehemalige SPD-Politiker Neuendorf.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.03.2022 13:00 Uhr