Deutscher Forscher unter Physik-Nobelpreisträgern

Nachrichtenarchiv - 06.10.2020 12:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Stockholm: Der Nobelpreis für Physik geht in diesem Jahr zur einen Hälfte an Roger Penrose aus Großbritannien sowie zur anderen Hälfte an Reinhard Genzel aus Deutschland und die US-Amerikanerin Andrea Ghez. Sie werden für ihre Forschungen zu Schwarzen Löchern ausgezeichnet. Das teilte die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften soeben in Stockholm mit.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 06.10.2020 12:15 Uhr