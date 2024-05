Deutscher Filmpreis in Gold geht an das Drama "Sterben"

Berlin: Im Theater am Potsdamer Platz ist am Abend zum 74. Mal der Deutsche Filmpreis verliehen worden. Die Auszeichnung für den besten männlichen Hauptdarsteller ging an den Österreicher Simon Morzé, für seine Rolle im Historienfilm "Der Fuchs", der zur Zeit des Zweiten Weltkriegs spielt. Als beste weibliche Hauptdarstellerin wurde Corinna Harfouch geehrt. Sie nahm die Lola für ihre Rolle in "Sterben" entgegen, der von einer entfremdeten Familie handelt. Der Film von Regisseur Matthias Glasner wurde zudem als bester Film gewürdigt. Den Ehrenpreis erhielt die Schauspiel-Ikone Hanna Schygulla. Insgesamt wurden Auszeichnungen in 19 verschiedenen Kategorien verliehen.

