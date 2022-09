Deutscher Fernsehpreis in Köln verliehen

Nachrichtenarchiv - 15.09.2022 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Köln: Der Deutsche Fernsehpreis ist am Abend vergeben worden. Als bester Fernsehfilm wurde die ZDF-Produktion "Die Wannseekonferenz" ausgezeichnet. Die Preise als bester Schauspieler und beste Schauspielerin bekamen Moritz Bleibtreu und Friederike Becht. Gleich zweifach ausgezeichnet wurde die NDR-Produktion "Kevin Kühnert und die SPD" - in den Kategorien "Beste Doku-Serie" und "Beste Kamera Info/Dokumentation". Für die "Beste Moderation/Einzelleistung Information" wurde Katrin Eigendorf vom ZDF für ihre Berichterstattung aus der Ukraine geehrt. Den Preis als beste Unterhaltungsshow erhielt das zweite Jahr in Folge "Wer stiehlt mir die Show?" mit Joko Winterscheidt von Pro Sieben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.09.2022 01:00 Uhr