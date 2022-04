Deutscher Computerspielpreis geht an Weltraumabenteuer "Chorus"

Nachrichtenarchiv - 01.04.2022 09:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Der Deutsche Computerspielpreis für das beste deutsche Spiel geht in diesem Jahr an ein Weltraumabenteuer. Das Action-Spiel "Chorus" der Hamburger Entwickler Deep Silver Fishlabs bekam den mit 100.000 Euro dotierten Hauptpreis. Als bester Spieler wurde Maximilian Knabe alias "HandOfBlood" ausgezeichnet, das beste Studio wurde CipSoft aus Regensburg. Insgesamt wurden Preise in 16 Kategorien und Preisgelder in Höhe von 800 000 Euro vergeben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.04.2022 09:15 Uhr