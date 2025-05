Deutscher Computerspielpreis geht an "Enshrouded"

Berlin: Am Abend sind die besten deutschen Computerspiele ausgezeichnet worden. Der große Abräumer war das Survival-Actionspiel "Enshrouded" aus den Frankfurter Studios Keen Games. Es gewann in den Kategorien "Bestes Spiel" und "Beste Innovation und Technologie". Bei dem Spiel müssen in einer Fantasywelt Untote bezwungen, Häuser gebaut und andere Herausforderungen bestanden werden. Auf der Internetplattform Steam kommt es schon auf mehr als vier Millionen Spielerinnen und Spieler.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 15.05.2025 05:30 Uhr