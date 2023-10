Deutscher Buchpreis geht an Österreicher Tonio Schachinger

Frankfurt am Main: Der Deutsche Buchpreis geht in diesem Jahr an Tonio Schachinger. Der österreichische Schriftsteller wird für seinen Roman "Echtzeitalter" geehrt. Dieser erzählt die Geschichte des Gymnasiasten Till, der ein Wiener Eliteinternat besucht. Es geht um den Zerfall der Familie, um Freundschaften und die erste Liebe. Und es geht um Computerspiele. Denn die Pubertät von Till spielt sich zu großen Teilen im Netz ab. Der Deutsche Buchpreis wird jährlich zum Auftakt der Frankfurter Buchmesse vergeben und ist mit 25.000 Euro dotiert.

