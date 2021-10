Deutscher Buchpreis geht an Antje Rávik Strubel

Nachrichtenarchiv - 18.10.2021 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Frankfurt am Main: Antje Rávik Strubel ist mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet worden. Die Jury ehrte die Potsdamerin für ihren Roman "Blaue Frau". Darin schildert Strubel die Flucht einer jungen Frau vor den Erinnerungen an eine Vergewaltigung "mit existenzieller Wucht und poetischer Präzision", wie es in der Begründung heißt. Der Deutsche Buchpreis ist mit 25.000 Euro dotiert. Die Verleihung bildet traditionell den Auftakt der Frankfurter Buchmesse. Corona-bedingt dürfen in diesem Jahr nur 25.000 Menschen pro Tag die Messe besuchen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.10.2021 23:00 Uhr