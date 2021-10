Deutscher Buchpreis geht an Antje Rávik Strubel

Star-Sopranistin Edita Gruberová stirbt mit 74 Jahren

Zürich: Edita Gruberová ist tot. Die Star-Sopranistin starb nach Angaben ihrer Familie im Alter von 74 Jahren in Zürich. Gruberová galt als eine der größten Koloratur-Sopranistinnen. Sie trat auf allen bekannten Opernbühnen der Welt auf und wurde von Kritikern überschwänglich gefeiert. Die in Bratislava in der damaligen Tschechoslowakei geborene Sängerin feierte in den 70er Jahren in Wien ihren Durchbruch in den Rollen der "Königin der Nacht" und der "Zerbinetta". Ihr Markenzeichen waren schwierige Werke und Koloraturen. Seit 1989 war sie bayerische Kammersängerin. Zuletzt stand sie im März 2019 in der Bayerischen Staatsoper auf der Bühne, für ihren Auftritt als Königin Elisabetta in der Oper "Roberto Devereux" erheilt sie fünfzig Minuten lang Applaus. Vor gut einem Jahr erklärte sie ihre Karriere dann für beendet.

Quelle: BR24 Nachrichten, 18.10.2021 19:45 Uhr