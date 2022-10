Deutscher Buchpreis für besten deutschsprachigen Roman wird verliehen

Forscher Butterwegge warnt vor zunehmender Armut in Deutschland

München: Der Armutsforscher Christoph Butterwegge hat mit Blick auf die aktuelle Inflation und steigenden Energiekosten vor einer verborgenen Armut in Deutschland gewarnt. In der Bayern2-Radiowelt/im BR sagte er, auch diejenigen, die eigentlich nicht arm oder armutsgefährdet sein, hätten zunehmend ein Problem. Als Beispiel nannte er Familien mit einer hohen Miete in Großstädten, die nun angesichts steigender Preise schnell in finanzielle Schwierigkeiten geraten können. Die Armut, so Butterwege, sei bereits in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Man müsse damit rechnen, dass dadurch langfristig auch der Zusammenhalt in der Gesellschaft schwindet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.10.2022 08:00 Uhr