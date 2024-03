Deutscher Botschafter verlässt Haiti

Port-au-Prince: Wegen der eskalierten Gewalt krimineller Banden in Haiti hat der deutsche Botschafter den Karibikstaat verlassen. Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes in Berlin sagte am Abend, der Botschafter sei gemeinsam mit Entsandten der EU-Delegation in die benachbarte Dominikanische Republik ausgereist. Von dort aus sollen sie bis auf Weiteres arbeiten. Die USA haben einigen Botschaftsangehörigen die Abreise ermöglicht. Nach Militärangaben wurden zudem Truppen zum Botschaftsgelände in der Hauptstadt Port-au-Prince geflogen. Die Gewalt der mächtigen Banden, die die Interimsregierung von Premierminister Henry stürzen wollen, legt große Teile Haitis seit rund zehn Tagen lahm.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.03.2024 22:30 Uhr