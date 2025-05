Deutscher Beamtenbund kritisiert Bas' Rentenpläne für Beamte

Berlin: Der Deutsche Beamtenbund hat Kritik an Äußerungen von Bundesarbeitsministerin Bas geübt. Sie will, dass künftig auch Beamte in die gesetzliche Rentenkasse einzahlen. Die SPD-Politikerin sagte in einem Zeitungsinterview, die Rentenversicherung brauche mehr Einnahmen. Deshalb sollen nach Ansicht von Bas auch Beamte sowie Selbstständige und Abgeordnete einzahlen. Der Chef des Beamtenbundes, Silberbach, warnte vor dem Schritt. Er sprach wörtlich von einer "Zwangs-Einheitsversicherung". Eine Systemumstellung wäre mit enormen Kosten verbunden, sagt er dem ARD-Hauptstadtstudio. Bas habe nicht gesagt, woher das Geld dafür kommen solle. Union und SPD hatten im Koalitionsvertrag festgelegt, dass eine Rentenkommission Reformvorschläge machen soll. Nach den Worten der Arbeitsministerin soll die Kommission nun zügig ins Leben gerufen werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.05.2025 12:00 Uhr