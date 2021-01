Deutscher Automarkt ist 2020 geschrumpft

Trump verurteilt Sturm aufs Kapitol

Washington: Der abgewählte US-Präsident Trump hat den Sturm seiner Anhänger auf das Kapitol zum ersten Mal verurteilt. In einer Video-Botschaft sprach er von einem "abscheulichen Angriff". Wie alle Amerikaner sei er empört über die Gewalt, Gesetzlosigkeit und das Chaos. Zudem schlug Trump versöhnliche Töne an. Nun sei der Moment gekommen für "Heilung und Versöhnung". Gleichzeitig kündigte er an, er werde für eine reibungslose und geordnete Amtsübergabe an seinen Nachfolger Joe Biden sorgen. Trump kehrte mit dem Video zu Twitter zurück, wo sein Account nach den ersten Äußerungen zur Attacke gesperrt worden war. Facebook will den Präsidenten mindestens bis zur Amtsübergabe blockieren. Inzwischen ist ein Polizist gestorben, der bei dem Einsatz am Kapitol verletzt wurde. Er ist das fünfte Todesopfer der Krawalle - eine Trump-Anhängerin war von der Polizei angeschossen worden, drei Menschen erlagen medizinischen Problemen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 08.01.2021 10:45 Uhr