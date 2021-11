Deutscher Astronaut Maurer ist ins All gestartet

Karnevalsaison beginnt unter Corona-Bedingungen

Köln: Trotz der stark gestiegenen Corona-Zahlen soll in den Hochburgen am Rhein um 11 Uhr 11 die Karnevalsaison eröffnet werden. In abgesperrten Feier-Zonen in Köln und Düsseldorf gilt allerdings die 2G-Regel. Nur Geimpfte und Genesene haben Zugang. In Köln wird das Dreigestirn aber fehlen. Der designierte Karnevalsprinz ist trotz doppelter Impfung positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Das Festkomitee sagte deswegen alle Auftritte für das Dreigestirn in den kommenden Tagen ab.

Quelle: BR24 Nachrichten, 11.11.2021 04:00 Uhr