Deutscher Aktienindex vergrößert sich auf 40 Konzerne

Frankfurt: Mehr als 30 Jahre nach seinem Börsenstart hat der Deutsche Aktienindex ein neues Gesicht bekommen. Künftig repräsentieren 40 statt 30 Konzerne in der ersten Börsenliga die Wirtschaft. Der deutsch-französische Flugzeughersteller Airbus und neun weitere Konzerne steigen zum 20. September in den Dax auf, wie die Deutsche Börse am späten Abend bekanntgab. Neu auf dem Dax-Kurszettel stehen dann auch der Pharma- und Laborzulieferer Sartorius und der Online-Modehändler Zalando. Lange wurde das wichtigste deutsche Börsenbarometer von den vier Branchen Chemie, Autoindustrie, Energie, Finanzdienstleistungen dominiert. Nun soll der Leitindex die Wirtschaft repräsentativer abbilden, in dem er zum Beispiel Firmen wie Zalando und HelloFresh mitaufnimmt.

Quelle: BR24 Nachrichten, 04.09.2021 07:15 Uhr