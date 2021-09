Deutscher Aktienindex setzt sich künftig aus 40 Konzernen zusammen

Nachrichtenarchiv - 04.09.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Frankfurt: Die Deutsche Börse hat gestern Abend mitgeteilt, welche zehn Konzerne in den Deutschen Aktienindex aufsteigen werden. Unter den Neulingen sind unter anderem der Flugzeugbauer Airbus, der Online-Händler Zalando und das Medizintechnikunternehmen Siemens Healthineers. Künftig repräsentieren 40 statt 30 Konzerne in der ersten deutschen Börsenliga die Wirtschaft. Mit dabei im Dax sind ab dem 20. September zum Beispiel auch Porsche, der Sportausrüster Puma und der Lebensmittellieferant Hello Fresh. Die Zusammensetzung des Dax soll künftig zweimal statt nur einmal im Jahr überprüft werden. Neu aufnehmen in den Dax will die Deutsche Börse künftig nur noch profitable Unternehmen. Mit den schärferen Regeln reagiert die Börse auf den Wirecard-Bilanzskandal.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.09.2021 06:00 Uhr