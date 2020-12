Deutschen Skigebieten droht wegen Corona-Beschränkungen Millionenschaden

Nachrichtenarchiv - 06.12.2020 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die deutschen Skigebiete rechnen mit einem Schaden in Höhe von 400 Millionen Euro, falls die Corona-Beschränkungen den ganzen Winter über anhalten. Wie die Welt am Sonntag unter Berufung auf den Verband Deutscher Seilbahnen und Schlepplifte berichtet, entgehen etwa Skiliftbetreibern, Hoteliers, Hüttenwirten und Skiausrüstern alleine in den Weihnachtsferien 150 Millionen Euro. In Österreich prognostiziert die Wirtschaft einen Schaden in zweistelliger Milliardenhöhe, sollte der Skitourismus die ganze Saison über nicht möglich sein.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 06.12.2020 01:00 Uhr