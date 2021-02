Deutschen nordische Kombinierer feiern Dreifacherfolg in Klingenthal

Jendrik Sigwart tritt für Deutschland beim ESC an

Hamburg: Der 26-jährige Jendrik Sigwart tritt in diesem Jahr für Deutschland beim Eurovision Song Contest an. Der gebürtige Hamburger hat nach Angaben des NDR in einem mehrstufigen Auswahlverfahren zwei unabhängige Jurys überzeugt. Ausgewählt wurde er von einer "Eurovisions-Jury" mit 100 Menschen aus ganz Deutschland und einer internationalen Expertenjury aus 20 Musikprofis. Mit welchem Titel Jendrik Sigwart am 22. Mai in Rotterdam ins Rennen geht, will der Sender am 25. Februar bekanntgeben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.02.2021 12:00 Uhr